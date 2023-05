Sorriso Spezia: Nzola tra i convocati per lo scontro diretto con la Cremonese

Lo Spezia ritrova Nzola nel momento più importante: l’attaccante è stato convocato per lo scontro diretto contro la Cremonese.

Sarà una partita dal peso specifico elevatissimo, quella che nel trentaquattresimo turno di campionato vedrà opposte la Cremonese e lo Spezia.

Le due squadre sono infatti impegnate nella lotta per non retrocedere e se per i grigiorossi (penultimi con 21 punti) una vittoria vorrebbe dire riaccendere le speranze di salvezza, per i liguri (27 punti come il Verona terzultimo) non sono assolutamente ammessi passi falsi.

Lo Spezia è infatti reduce da due sconfitte consecutive, non vince dallo scorso 10 marzo e deve tornare a muovere la sua classifica se non vuole vedersi catapultato nelle zone ‘rosse’.

Proprio per quello che ha assunto i connotati di un vero e proprio scontro diretto, Leonardo Semplici recupera l’elemento più importante in assoluto della sua rosa: M'Bala Nzola.

L’attaccante, che ha saltato le ultime due partite contro Monza ed Atalanta per un problema fisico, risulta infatti tra i convocati della sfida dello Zini.

Un’ottima notizia per lo Spezia (Nzola ha segnato 13 dei 28 goal dei liguri in campionato), ma resta da capire se l’attaccante scenderà in campo dal 1’ o meno.

Leonardo Semplici infatti, presentando la gara con la Cremonese in conferenza stampa, non si è sbilanciato.

“Vediamo come sta, non si allena da un po’ con noi. Sarà a disposizione, ma dovremo capire se è in condizione e se giocherà dall’inizio o a gara in corso”.