Sorriso Napoli, Insigne si allena in gruppo: recuperato per il Rijeka

Lorenzo Insigne ha svolto l'intera sessione di allenamento con il Napoli: l'esterno azzurro sarà pronto per la sfida di Europa League di giovedì.

Arrivano buone notizie per il dopo la sconfitta di campionato contro il : Lorenzo Insigne è pienamente recuperato e torna dunque a disposizione di mister Gattuso per la trasferta di sul campo del Rijeka.

Il capitano azzurro ha infatti svolto l'intera sessione di allenamento con il resto della squadra e sarà a disposizione per il terzo turno del girone europeo, dove la squadra partenopea cercherà di dare la caccia alla capolista Az Alkmaar.

Smaltito del tutto dunque il problema muscolare che aveva spaventato lo staff azzurro durante il match contro la : il giocatore si era fermato in tempo per evitare problemi più gravi e dopo aver saltato la sfida contro il Sassuolo è pronto a riprendere in mano la squadra.