Sorriso Milan: Donnarumma, Hauge e Gabbia negativi al Covid-19

I tamponi a cui si sono sottoposti Donnarumma, Hauge e Gabbia hanno dato esito negativo: "I giocatori sono autorizzati a riprendere gli allenamenti".

Il può sorridere: la società ha comunicato la negatività ai tamponi di Gabbia, che già lo aveva annunciato su Instagram, e di Hauge e Donnarumma, positività che tra l'altro erano più recenti.

"AC Milan comunica che Matteo Gabbia è risultato negativo al Covid-19 e domani si sottoporrà a screening medico prima di ricominciare l'attività sportiva. Il Club rossonero comunica altresì che Gianluigi Donnarumma e Jens Petter Hauge, che sono sempre stati asintomatici, sono stati testati con ulteriori tamponi che hanno dato esito di negatività. Informata l'ATS, i giocatori sono autorizzati a riprendere gli allenamenti".

Gabbia, come detto, aveva già annunciato la propria negatività con una storia pubblicata su Instagram. E non finiscono le buone notizie per Pioli, che quindi ritrova anche Donnarumma e Hauge, molto probabilmente a disposizione contro l' .

Dopo il triplo impegno settimanale, per Pioli è fondamentale ritrovare tutta la squadra a disposizione, con una squadra che si sta dimostrando tra le più lunghe e qualitative del campionato.