Sorpresa Tottenham, Kane non si presenta al rientro dalle vacanze

L'attaccante e capitano della nazionale inglese non si è presentato all'allenamento previsto al rientro dalle vacanze dopo gli Europei.

Tutto pronto per l'allenamento del Tottenham, Nuno Espirito Santo lì, ad accogliere alcuni giocatori al rientro dalle vacanze: tra questi, secondo il programma, anche Harry Kane, impegnato fino allo scorso mese con la nazionale inglese, di cui è capitano. L'attaccante, però, non si presenta.

Stando alla ricostruzione di Sky Sports News, era stato fissato per oggi il ritorno di Kane agli Spurs, e oggi stesso avrebbe sostenuto il primo allenamento della sua preparazione, ma di lui neanche l'ombra.

Sempre secondo Sky Sports News, Kane ritiene di avere un gentleman's agreement con il Tottenham per un suo trasferimento già a partire da quest'estate, situazione che chiaramente aprirebbe diversi scenari di mercato.

Gli Spurs, al contrario, non riconoscono quanto sostenuto dall'attaccante inglese: sullo sfondo il Manchester City, pronto a farsi avanti in caso di ulteriori sviluppi. La realtà, per adesso, racconta di un Kane che non ha preso parte agli allenamenti: sembra essere l'inizio di un capitolo che potrebbe infiammare l'estate.