Sorpresa Kean: vicino al trasferimento in prestito al PSG

Il PSG sta per accogliere Moise Kean con la formula del prestito: il 'millennial' era stato accostato anche alla Juventus.

Colpo a sorpresa del che sta per integrare il suo attacco con una vecchia conoscenza del calcio italiano: si tratta di Moise Kean, talento ormai in uscita dall' .

Secondo quanto riportato da 'Telefoot', il classe 2000 è vicino al trasferimento in prestito al club parigino, divenuto orfano di Edinson Cavani (ad un passo dal Manchester United) ed Eric Maxim Choupo-Moting.

Per Kean, all' , davvero pochissimo spazio in questa nuova stagione nonostante la presenza in panchina di Carlo Ancelotti: appena tredici minuti spalmati su due apparizioni in Premier League, dove i 'Toffees' guardano tutti dall'alto verso il basso con dodici punti conquistati in quattro partite.

Altre squadre

In tempi recenti, Kean era stato accostato anche alla nell'ottica della ricerca di una quarta punta da parte dei bianconeri, che alla fine hanno deciso di non affondare il colpo per il ritorno in bianconero del figliol prodigo.