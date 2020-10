Cavani a un passo dal Manchester United: firma vicina

Edinson Cavani si appresta a vestire la maglia del Manchester United: firmerà un contratto di un anno con opzione per la stagione successiva.

Lo svincolato più lussuoso del mercato, ovvero Edinson Cavani, ha finalmente trovato una nuova squadra. Che, a meno di improvvisi ribaltoni come già accaduto qualche settimana fa con il , sarà il , pronto ad accogliere il Matador nella rosa di Ole Gunnar Solskjaer.

Come appreso da Goal, l'accordo tra Cavani e lo United è stato praticamente trovato. L'ex centravanti del , reduce da 7 anni al prima di arrivare a scadenza, è ora pronto a firmare con i Red Devils e a iniziare una nuova avventura in Premier League, terra fino a questo momento inesplorata.

Un anno di contratto con opzione per una seconda stagione: sono questi i termini dell'accordo ormai imminente tra Cavani e il Manchester United. L'ufficialità arrivare già domani, domenica 4: l'uruguaiano è infatti atteso a Manchester per firmare.

Sta dunque per concludersi una telenovela lunghissima, iniziata quando Cavani ha deciso di non rinnovare il proprio contratto in scadenza il 30 giugno. Dall' alla , dall' al Benfica: tanti club, italiani ed europei, sono stati segnalati sulle tracce dell'ex partenopeo, senza che nessuno sia mai riuscito a strappare un accordo.

Ce l'ha fatta il Manchester United, che ora aspetta solo di vestire Cavani di rosso e rinforzare il reparto più carente della propria rosa. Un reparto comprendente al momento l'ex Ighalo e gli adattati Martial e Rashford. Poco, troppo poco per una squadra che ambisce a tornare grande dopo tanti anni bui.