Sorpresa in Uruguay: Marcelo Bielsa sarà il nuovo CT

La Celeste nelle mani del Loco, un altro tecnico argentino per l'Uruguay ventidue anni dopo Daniel Passarella. Manca solo l'ufficialità.

Il suo nome è legato a una sorta di "mistica" applicata al calcio, che trascende i colori e le generazioni: dopo un anno senza panchina, Marcelo Bielsa torna ad allenare.

E lo fa in una nella squadre che in Sudamerica godono di quella "mistica" appunto, che ha reso possibile numerosi dei suoi successi: l'Uruguay. Stando a quanto riporta TyC Sports, "El Loco" sarà il nuovo commissario tecnico della "Celeste".

La Nazionale uruguaiana è reduce dalla delusione di Qatar 2022, Mondiali culminati con l'eliminazione alla fase a gironi nel raggruppamento con Portogallo e Corea del Sud, che si sono qualificate agli ottavi rispettivamente da prima e seconda.

Il cammino intrapreso è costato, tra l'altro, la panchina a Diego Alonso, che nel 2021 si è trovato a subentrare al leggendario Oscar Tabarez. E, adesso, secondo la stampa argentina toccherà a Bielsa guidare la "Celeste".

Un compito importante e prestigioso, che arriva poco più di un anno dopo l'esonero avvenuto al Leeds, in Premier League. "El Loco" torna in panchina, 22 anni dopo l'ultimo argentino in Uruguay: Daniel Passarella.