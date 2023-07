Sorpasso decisivo ai danni del Barcellona: Real Madrid ad un passo da Arda Guler

Il Real Madrid è vicinissimo a piazzare un altro colpo di mercato: operazione da venti milioni di euro più bonus.

Il Real Madrid continua a fare incetta di grandi talenti e, dopo aver già ufficializzato l’acquisto di Jude Bellingham, è ora pronto a piazzare un altro colpo: quello che porterà Arda Guler a vestire la maglia dei Blancos.

Il presidente del Fenerbahçe, Ali Koç, nelle scorse ore ha annunciato che il gioiello turco è destinato a lasciare Istanbul.

“E’ un orgoglio per il calcio turco avere un ragazzo come Arda che è così ambito in Europa. Una cosa posso dirla chiaramente: lui non vuole restare al Fenerbahçe. Ha ricevuto delle offerte e anche lui va rispettato. Daremo le dovute spiegazioni a tempo debito, quello che è certo è che non sarà con noi nella prossima stagione”.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, ad attendere Arda Guler c’è appunto il Real Madrid. Il club spagnolo ed il Fenerbahçe sono già in contatto e in queste ore stanno verificando i contratti ed i documenti della proposta definitiva formulata dagli iberici.

Si tratta di un’operazione da 20 milioni di euro più bonus e commissioni separate per il giocatore. Un’offerta importante che ha consentito al Real di battere una nutrita concorrenza e di superare anche il Barcellona che, nei giorni scorsi, per bocca del presidente Joan Laporta in più occasioni aveva svelato l’interesse per il gioiello classe 2005.