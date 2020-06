Il soprannome, la dieta, la musica, Twitch: 10 curiosità su Sergio Agüero

Dalla relazione con la figlia di Maradona al nutrizionista italiano che lo segue, fino ai videogiochi e ai record: il Kun Agüero in 10 curiosità.

Il soprannome ‘Kun’

Sin da piccolo, Sergiio Agüero viene soprannominato così per una somiglianza con un cartone animato: Kum Kum il cavernicolo, anime giapponese creato negli anni ’70 trasmesso anche dalle italiane locali nel 1980.

La relazione con la figlia di Maradona

L’attaccante argentino classe 1988 è stato fidanzato ufficialmente con Giannina Maradona, secondogenita del ‘Pibe de Oro’, fino al 2013. La coppia ha avuto anche un figlio, Benjamin, nato nel 2009. Recentemente, Giannina si è segnalata per una battaglia social con il padre, che ha minacciato di toglierle l’eredità.

Il mondo della musica

In Sud America Agüero è stato più volte protagonista anche in ambito musicale. Nel 2008 è apparso in una canzone de Los Leales, intitolata proprio ‘Kun Agüero’ e, nello stesso anno, ha inciso una canzone dedicata a Giannina, registrata anche con Maradona. Inoltre nel 2019 è apparso in un video di Tini Stoessel, ex teen star nota con il nome di Violetta.

La dieta ‘italiana’

“Tra il 2013 e il 2016 non riuscivo ad adattarmi bene al cibo. Poi ho conosciuto un dottore italiano e ho cambiato il mio approccio”. In questa intervista a ‘TyC Sport’ Agüero ha svelato uno dei suoi segreti: l’alimentazione corretta e il peso regolare. Il merito è di Giuliano Poser, nutrizionista di Sacile, in provincia di Pordenone. Lo stesso che segue le diete di Leo Messi. Pare che funzionino…

Recordman in

Agüero sta vivendo gli anni migliori della sua carriera. Una carriera iniziata ormai ben 17 anni fa. Ha infatti esordito con l’Independiente a 15 anni e 35 giorni, in una partita contro il San Lorenzo. È diventato il più giovane di sempre ad aver esordito in Primera División Argentina. Battendo l’ex suocero Diego Armando Maradona.

Altre squadre

Recordman in

In Argentina ha iniziato, in è diventato grande, in Inghilterra si è affermato. Con 180 goal, Sergio Agüero è il miglior marcatore straniero nella storia della Premier League, il quarto nella classifica generale. Inoltre è diventato anche il primo per triplette, 12, battendo anche la leggenda Alan Shearer.

90+4

Soltanto Sergio Agüero e Michael Thomas nella storia del campionato inglese possono dire di aver vinto un titolo all’ultimo tiro con un proprio goal. Il secondo ha ispirato il libro e il film ‘Febbre a 90’, il primo è entrato nella leggenda come ’90+4’, il minuto a cui ha segnato al la rete decisiva per dare al City la Premier League del 2012, 44 anni dopo l’ultimo.

Ha salvato un tifoso mentre giocava

Nel 2015, durante la sfida contro l’ , El Kun ha salvato un tifoso che era in tribuna ed era stato colto da una crisi epilettica. Il City si stava apprestando a battere un corner, Agüero ha notato che il tifoso stava male e ha richiamato l’attenzione dell’arbitro e dei soccorsi. Fortunatamente si è ripreso e ha pubblicamente ringraziato il Kun.

L’incidente in taxi

Nel 2017 l’attaccante argentino si trovava ad Amsterdam per seguire un concerto di Maluma. Dopo l’evento, era diretto verso l’aeroporto a bordo di un taxi, che però si è schiantato contro un palo. “L’autista non ha visto la curva, l’auto è scivolata”; aveva spiegato lo stesso Kun. Si è procurato la rottura di una costola e un paio di mesi di stop.

Star anche su Twitch

Durante la lunga pausa causa Coronavirus, Agüero si è fatto un nome anche su Twitch. Il 12 aprile ha aperto il suo canale sulla piattaforma di stream e pochi mesi dopo è diventato seguitissimo, grazie alla sua passione per i videogiochi e in particolare FIFA20. Una volta ha anche invitato Leo Messi in collegamento telefonico: i follower, ovviamente, sono impazziti. Come biasimarli.