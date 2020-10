Sondaggio del Tottenham per Demiral: no della Juve

Gli Spurs, a caccia di un difensore centrale, hanno provato a sondare per il centrale turco: ritenuto incedibile dalla Vecchia Signora.

E' caccia grossa per il che, in questi ultimi giorni di mercato, proverà ad assicurarsi un difensore di livello. E dopo aver sondato la pista che avrebbe potuto portare Skrinier oltremanica, gli Spurs hanno spostato l'attenzione verso un altro centrale legato alla : Merih Demiral.

Classe 1998, reduce da una prima stagione di apprendistato all'ombra della Mole condizionata da un brutto infortunio, il turco viene ritenuto dalla un calciatore incedibile. E, per questo motivo, Madama ha deciso di non valutare alcuna offerta sul suo conto.

A maggior ragione dopo aver trovato l'accordo con il per Daniele Rugani, pronto a sbarcare in queste ore in con la formula del prestito oneroso (1.5 milioni).