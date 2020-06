Son e il servizio militare: "In 10 in una stanza, senza telefono"

Heung-Min Son racconta la sua esperienza in patria dove ha completato il servizio militare: "Esperienza speciale, tre settimane difficili".

Heung-Min Son è tornato ormai a casa da diverse settimane, ma l'attaccante del ha dovuto completare in il servizio militare obbligatorio previsto per legge dal suo paese. Tre settimane diverse dal solito per la stella degli Spurs, che ora racconta quei particolari momenti.

Ai microfoni del sito ufficiale il giocatore sudcoreano ha svelato le proprie impressioni:

"È stata un'esperienza speciale, non riuscirei a dire tutto quello che ho fatto, ma mi è davvero piaciuto. I ragazzi sono stati carini. Sono state tre settimane difficili, ma ho provato a godermi un'esperienza che non avrò mai più".

Tre settimane isolato dal mondo esterno, con la sola compagnia di altri nove ragazzi, tutti nella stessa stanza:

"Il primo giorno non ci conoscevamo e quindi è stato un po' strano. ma poi abbiamo dovuto passare tanti giorni insieme in una stanza con 10 persone. All'inizio i ragazzi non riuscivano nemmeno a parlarmi ma dopo abbiamo riso e scherzato tutti insieme".

Una volta tornato a casa Son è stato inondato di messaggi dai propri tifosi, che non vedono l'ora di rivederlo correre sui campi: