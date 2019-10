Son Heung-min sul derby fra le due Coree: "Un miracolo essere tornati sani e salvi"

Il derby fra Corea del Nord e Corea del Sud è stato giocato in maniera troppo aggressiva secondo Son Heung-min.

Il derby giocato a porte chiuse a Pyongyang fra Corea del Nord e è stato caricato in maniera molto aggressiva, tanto che oltre a non essere aperto ai tifosi non è stato nemmeno trasmesso in televisione. Una partita storica, ma resa invisibile dal governo coreano che probabilmente temeva una sconfitta contro i rivali del Sud.

Nello stadio deserto erano presenti solo un centinaio di diplomatici, con il compito di fare foto e riportare l'evento in maniera controllata. Chi era presente a Pyongyang e ha vissuto il viaggio della speranza dalla Corea del Sud alla capitale coreana del nord, passando per Pechino per ottenere il visto è stato Son Heung-min, che ai microfoni dei reporter del 'Mirror' al suo ritorno all'aereoporto ha raccontato il match.

"Non è stato bello non riuscire a vincere, ma l'incontro è stato aggressivo ad un livello tale che è stato un miracolo tornare sani e salvi, senza subire un infortunio. I giocatori della Corea del Nord erano molto agitati e aggressivi, ci sono stati tanti insulti gravi".

L'attaccante del si accontenta di non aver subito infortuni e poter continuare a giocare ed essere a disposizione di Pochettino. La situazione fra le due Coree non è semplice ed essere il giocatore più importante della Corea del Sud è un grande peso e una preoccupazione quando bisogna affrontare la Corea del Nord.