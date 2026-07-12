Sommer riparte dal Club Brugge: accordo dopo l'addio all'Inter, arriva a parametro zero

Deciso il futuro di Yann Sommer dopo l'addio a zero all'Inter: nuova avventura per il portiere svizzero, in seguito alla fine del suo contratto i nerazzurri.
Come riferito da Fabrizio Romano, l'estremo difensore classe 1988 disputerà la prossima stagione nella massima serie del Belgio: è infatti tutto fatto per il suo trasferimento al Club Brugge, con l'accordo definitivo raggiunto nelle scorse ore.
Sommer, che aveva ricevuto un'offerta davvero importante dalla Spagna, ha dunque deciso di avviare un nuovo capitolo della sua carriera nella Jupiler League, dal nerazzurro Inter a quello del Brugge.
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