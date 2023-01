Sommer al Bayern Monaco, è fatta: lo svizzero sarà il sostituto di Neuer

Il Bayern corre ai ripari dopo il ko del suo numero 1: definito l'arrivo di Sommer dal Gladbach, che a sua volta si assicura Omlin dal Montpellier.

L'incredibile infortunio occorso a Manuel Neuer ha costretto il Bayern Monaco ad irrompere sul mercato per assicurarsi un portiere di comprovata affidabilità per portare a termine la seconda parte di stagione.

La scelta del club bavarese è ricaduta su Yann Sommer, estremo difensore di 34 anni, titolare indiscusso della Nazionale svizzera, e del Borussia Mönchengladbach.

Un'operazione di fatto definita sulla base di un esborso economico da 9.5 milioni di euro (bonus compresi) destinati alle casse del Gladbach che potrà così scongiurare il pericolo di perdere a 'zero' il calciatore tra sei mesi, vista l'imminente scadenza del suo contratto.

Tutti felici e contenti, dunque. Su tutti i Campioni di Germania in carica che, a cifre decisamente contenute, hanno avuto la possibilità di sopperire all'assenza di Neuer individuando un profilo di assoluta qualità e garanzia.

In attesa dell'annuncio ufficiale, il portiere elvetico ha già raggiunto il quartiere generale del Bayern per svolgere il primo allenamento agli ordini del suo nuovo allenatore, Jules Nagelsmann.

A completare il puzzle ci ha pensato il Gladbach che ha prontamente sistemato la casella portiere liberata da Sommer, prendendo il connazionale Jonas Omlin. Il classe 1994 è già arrivato in città per sostenere le visite mediche. E anche in questo caso si attende solamente l'annuncio ufficiale.