Solomon al Torino? Esperienza internazionale e duttilità per Juric

Esterno e trequartista dello Shakhtar, Solomon nel mirino del Torino per il dopo Brekalo: nel 2021/2022 ha sfidato l'Inter in Champions League.

Torino a lavoro per definire il post Brekalo. L'attaccante granata, infatti, lascerà la società, dopo aver comunicato di voler continuare la carriera altrove: niente riscatto dal Wolfsburg e club torinese al lavoro per un nuovo duttile interprete da consegnare a Juric.

Come evidenzia Sky Sport, gli occhi del Torino sono finiti su Manor Solomon, 22enne di proprietà dello Shakhtar Donetsk. Trattatativa in corso, che si è accesa dopo la possibilità Fulham: il club, neopromosso in Premier, sembrava vicino all'israeliano, che possiede anhe il passaporto portoghese.

Il mancato accordo con il Fulham regala un'importante occasione al Torino, anche se sulle tracce di Solomon ci sono diversi club europei. Classe 1999, è un esterno ambidestro capace di giocare come ala in entrambe le fasce, ma anche come trequartista.

Insomma, un giocatore perfetto per il modulo di Juric, utilizzabile in diverse posizioni. Arrivato allo Shakhtar nel 2019, ha avuto modo di segnare 4 reti nella prima parte di stagione ucraina, prima dello stop della guerra e della conseguente interruzione del campionato.

Rientrare al centro per concludere (22 goal in Ucraina) e fornire assist ai compagni dalla fascia (9): Solomon è un giocatore atteso alla prova in uno dei top tornei europei, ma quanto mostrato in Champions con lo Shakhtar nelle ultime annate non sembra portare a molti dubbi.

Esperienza internazionale tra le coppe europee e la maglia di Israele per Solomon, essenziale per far fare il salto di qualità ad un Torino che anche nell'estate 2022 compirà diversi cambiamenti, utili a dare continuità alla prima stagione di Juric. Per puntare ai primi sette posti in classifica.