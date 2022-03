Solo il Verona come il Liverpool: tre giocatori in doppia cifra

Raggiunta quota quaranta e la salvezza, il Verona prova a conquistarsi un posto in Europa. Champions, Europa League o Conference League? Gialloblù a pochi punti dalle posizioni che valgono una qualificazione, decisi a lottare fino alla 38esima tridente. Grazie ad un trio di goleador sempre al top.

Contro la Fiorentina anche Caprari, su calcio di rigore, ha raggiunto la doppia cifra per la squadra di Tudor, il terzo a riuscirci durante la Serie A 2021/2022.

Un dato considerevole che mostra tutto il lavoro del tecnico subentrato a Di Francesco. Per la prima volta l'ex Roma con almeno dieci reti, a dieci turni dal termine dell'annata.

Prima di Caprari avevano raggiunto la doppia cifra anche Barak, anch'esso a dieci, ma soprattutto Giovanni Simeone, già arrivato a quota quindici e propenso a lottare per la vittoria della classifica marcatori insieme a Immobile e Vlahovic.

In giro per l'Europa sono diverse le squadre che hanno già portato due giocatori in doppia cifra in campionato, ma solamente due ne registrano tre. Una è il Verona, l'altra il Liverpool di Klopp, in lotta per vincere la Premier League contro il Manchester City.

Liverpool comunque avanti, con 53 goal tra Salah (19 reti), Diogo Jota (12) e Manè (12). Il Verona si difende con 45 totali sui 53 segnati dal Verona in Serie A nell'attuale annata. Solamente Lazio e Napoli hanno messo insieme più reti nel 21/22.

Dopo la Fiorentina, il Verona avrà un match d'elite per provare a far valere le proprie ambizioni d'Europa: al Bentegodi arriverà infatti il Napoli di Spalletti. Una gara per alzare l'asticella, grazie ai tre bomber di casa Tudor e ad una squadra che continua a macinare punti senza alcuna voglia di fermarsi sul più bello.