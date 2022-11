Solbakken è della Roma: ufficiale l'ingaggio dell'attaccante norvegese

La Roma ha un nuovo attaccante: Ola Solbakken ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. L'accordo decorrerà dal 2 gennaio prossimo.

Primo colpo di mercato della Roma in vista del nuovo anno: Ola Solbakken è un nuovo rinforzo per José Mourinho, arriva a parametro zero (il contratto col Bodø/Glimt scadrà il prossimo 31 dicembre).

"L’AS Roma - si legge sul sito giallorosso - è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con Ola Solbakken a decorrere dal 2 gennaio 2023.

Il 24enne norvegese ha firmato un contratto che lo legherà al Club fino al 30 giugno 2027".

L'accordo entrerà ufficialmente in vigore a partire dal 2 gennaio, pochi giorni dopo la scadenza di quello ancora in essere col Bodø/Glimt.

"Ho spinto tanto per realizzare il mio desiderio: volevo davvero diventare un giocatore della Roma e finalmente ora è realtà - le parole ai canali ufficiali del club -. La Roma mi ha colpito da subito, credo molto nel progetto e nei piani del Club e desideravo farne parte. Vengo qui per imparare e per migliorare, ma anche per dimostrare ciò che sono capace di fare. I tifosi della Roma sono i migliori che abbia mai visto e non vedo l’ora di giocare per loro".

Solbakken (che in giallorosso vestirà la maglia numero 18) è ben noto ai tifosi della Roma: nell'ottobre 2021 segnò una doppietta nel clamoroso 6-1 inferto dal Bodø/Glimt alla squadra di Mourinho nella scorsa edizione di Conference League, alla fine vinta in finale grazie all'1-0 di Tirana contro il Feyenoord. 'Lupa' punita dal suo nuovo acquisto anche con un goal realizzato nel match di ritorno dell'Olimpico, quando è forse definitivamente scattata la scintilla tra le parti.