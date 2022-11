Chi è Solbakken, il nuovo attaccante della Roma

La Roma ha chiuso per Solbakken, attaccante norvegese esploso col Bodo/Glimt: gli inizi col futsal, la doppietta contro i giallorossi.

Il primo colpo del calciomercato di gennaio 2023 lo batte la Roma che ha chiuso per Ola Solbakken, giocatore norvegese in arrivo dal Bodo/Glimt e avversario proprio dei giallorossi due volte negli ultimi mesi in Conference League.

Il suo contratto con la formazione norvegese scade il 31 dicembre 2022, dunque Solbakken sbarca alla Roma a parametro zero.

LA CARRIERA DI SOLBAKKEN

Ola Solbakken, oggi 24 anni, è cresciuto nel Melhus e ha mosso i primi passi nel Rosenborg prima di trasferirsi al Ranheim.

La sua carriera però è esplosa col Bodo/Glimt, società in cui milita dal 2020 e in cui è presto diventato un punto fermo. Il punto più alto, probabilmente, è stato proprio contro la Roma quando Solbakken il 21 ottobre 2021 ha segnato addirittura una doppietta nel 6-1 imposto dal Bodo/Glimt ai giallorossi in Conference League.

In questa stagione Solbakken ha giocato un totale di 32 partite segnando ben 11 goal, sei dei quali in Conference League, e fornendo anche nove assist ai compagni.

Prima di dedicarsi completamente al calcio, Solbakken aveva iniziato col futsal.

LE CARATTERISTICHE TECNICHE

Esterno di ruolo, Solbakken è un mancino che gioca prevalentemente sulla destra ma può giostrare anche sull'altra fascia. Ama rientrare sul suo sinistro per cercare la conclusione. Alto quasi 1 metro e novanta, Solbakken si fa valere dal punto di vista fisico mantenendo una grande agilità nel dribbling oltre a una discreta velocità di base.

COME GIOCHER À NELLA ROMA

Nella Roma di Mourinho potrebbe giocare nei due dietro l'unica punta al posto di uno tra Dybala, Zaniolo e Lorenzo Pellegrini. Difficile invece, ma non impossibile, che il tecnico portoghese lo utilizzi come esterno a tutta fascia.