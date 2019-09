Solari pronto a tornare in pista: lo vuole l'Inter Miami di Beckham

Ancora senza panchina dopo l'esonero dal Real, Santiago Solari può ripartire dalla MLS: l'ex compagno Beckham lo aspetta all'Inter Miami.

Otto mesi dopo il suo esonero dal per far spazio al ritorno in panchina di Zidane, Santiago Solari potrebbe aver trovato un nuovo lavoro: a pensare a lui è l'ambiosissimo Miami, pronto finalmente a fare il proprio esordio in .

Il club di David Beckham inizierà a partecipare al massimo campionato statunitense a partire dal 2020. E come suo primo allenatore, secondo l'emittente argentina 'DirectTv', è pronto a puntare proprio su Solari, ancora disoccupato dopo la breve - e poco fortunata - parentesi alla guida del Real.

Solari e Beckham, del resto, si conoscono molto bene: da calciatori, infatti, i due hanno condiviso lo spogliatoio proprio del Real Madrid. E ora sono pronti a ritrovarsi negli , dall'altra parte del mondo.

A Miami, in Florida, Solari potrebbe trovare David Silva: l'Inter Miami ha infatti la concreta intenzione di portare in MLS anche il mancino del , che ha già annunciato l'addio ai campioni d' al termine della stagione.