Calciomercato, David Silva verso l'Inter Miami a parametro zero

Dopo aver annunciato l'addio al City a fine stagione, David Silva è pronto a iniziare una nuova avventura: l'Inter Miami vuole puntare su di lui.

"Questa è la mia ultima stagione qui. Dieci anni sono abbastanza per me, è il momento giusto per lasciare", diceva David Silva a fine giugno, confermando la propria decisione di lasciare il nel 2020. Per andare dove? Forse in .

A rivelarlo in esclusiva è l'Independent, secondo cui il mancino spagnolo dovrebbe vestire la maglia del nuovo Miami, club fondato nel 2015 e pronto, a partire dal prossimo anno, a sbarcare in MLS.

Silva si appresta dunque a trovare David Beckham, dando così vita a una sorta di derby di Manchester: uno bandiera recente del City, l'altro - dagli anni Novanta ai primi Duemila - colonna portante dello United di Sir Alex Ferguson.

Beckham vede Silva come primo uomo copertina del suo Inter Miami, deciso a diventare una potenza della MLS. Non a caso, negli scorsi mesi altri campioni erano stati accostati al club della Florida: da Cavani a Suarez. Ancora troppa roba, al momento.