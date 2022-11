Sneijder molla Ihattaren: "Mi sono tirato indietro, è meglio così"

Il tentativo è durato lo spazio di due settimane, anche Wesley Sneijder alza bandiera bianca. L'ex giocatore di Real Madrid e Inter ha deciso di interrompere gli allenamenti con Mohamed Ihattaren.

Sneijder aveva preso il giovane talento olandese di proprietà della Juventus sotto la sua ala protettiva nel tentativo di rigenerarlo dopo i tanti problemi extra-campo e l'interruzione del suo rapporto con l'Ajax. Tentativo a quanto pare fallito.

La conferma arriva dallo stesso Sneijder che ha annunciato lo stop della collaborazione durante la trasmissione 'Veronica Offside'.

Forse è un bene che mi sono tirato indietro per un po'. Forse ora si sveglierà e si metterà al lavoro da solo. Con me ha finito. Non è certo una sconfitta per me. Deve farlo per se stesso, non per me".