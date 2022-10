Smalling brilla con la Roma e sogna i Mondiali: non viene convocato dall'Inghilterra dal 2017

Il difensore può tornare nel giro della nazionale inglese in vista del Mondiale: l'ultima presenza a giugno 2017 nelle qualificazioni a Russia 2018.

Un muro in grado di trasformarsi in cecchino con tre reti che hanno regalato nove punti ai suoi. Chris Smalling sta vivendo una stagione da protagonista con la maglia della Roma.

Il difensore inglese è uno dei pilastri della squadra di José Mourinho, che dopo averlo allenato ai tempi del Manchester United l'ha ritrovato a lui e gli ha affidato le chiavi della difesa.

Il classe 1989 ha beneficiato del passaggio dalla difesa a quattro alla linea a tre, sperimentato nella passata stagione dallo 'Special One' e confermato quest'anno con Mancini e Ibanez a completare il reparto davanti a Rui Patricio.

Le ottime prestazioni all'ombra del Colosseo hanno riportato in auge il tema della nazionale per Smalling, che non entra a far parte della lista dei convocati dell'Inghilterra dall'ottobre 2017.

L'ultima volta che ha messo piede in campo con la nazionale dei 'Tre Leoni' è stato qualche mese prima, in occasione della sfida di qualificazione ai Mondiali di Russia 2018 contro in Scozia a giugno di cinque anni fa.

"Non ho mai allenato una nazionale ma quando vai ad un campionato del mondo devi prendere giocatori che ti danno opzioni diversi. Smalling è cresciuto nel giocare a due, giocava così al Manchester, e ora gioca a tre e ha conoscenza perfetta per giocare a tre. Io, allenatore di una nazionale, vorrei avere un giocatore così. Non lo voglio paragonare con gli altri giocatori convocabili perché meritano rispetto. Southgate è un ragazzo super rispettoso, non faceva mai un commento sui miei giocatori, ma penso che non sia una mancanza di rispetto dire che mi spiace tantissimo che un giocatore che sta giocando al livello di Smalling non avrà questa opportunità. Però è Southgate che deve decidere".

Sollecitato sull'argomento, José Mourinho ha spezzato una lancia in favore di Smalling nella conferenza stampa dopo il successo di misura della sua Roma al 'Ferraris' di Marassi contro la Sampdoria.

Dopo il trasferimento in prestito dal Manchester United nella stagione 2019/2020, la Roma ha deciso di riscattare il difensore inglese, che oggi rappresenta un vero e proprio pilastro della formazione giallorossa.

Le performance da urlo in maglia giallorossa e la continuità trovata nella Capitale potrebbero costringere Southgate a riflettere sul ritorno di Smalling in nazionale. Il difensore della Roma potrebbe ritrovare la maglia dell'Inghilterra proprio nell'appuntamento più importante, ovvero il Mondiale in Qatar.

Alla luce degli infortuni di Reece James e Kyle Walker e con Maguire e Stones alle prese con problemi fisici di minore entità, il commissario tecnico britannico potrebbe inserire Smalling nella lista dei convocati e affiancarlo al centrale del Milan Fikayo Tomori.

Il premio meritato dopo le stagioni da protagonista in Serie A, da leader della retroguardia giallorossa.