Reggina-Cittadella slitta alle 21.30: casi di positività tra i veneti

Il calcio d'inizio di Reggina-Cittadella, originariamente fissato alle 14, slitta alle 21.30 a causa di alcune positività rilevate tra i veneti.

Reggina- , match valido per la 13esima giornata di Serie B, non si è disputato alle ore 14 di oggi come originariamente previsto.

Il calcio d'inizio è slittato dopo la notizia di alcune positività emerse all'interno della rosa dei veneti, il cui numero esatto non si conosce con certezza.

Dopo il forte rischio che la gara si potesse recuperare addirittura nel nuovo anno, è arrivata l'ufficialità comunicata dalla Lega di Serie B con questa nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

"Per permettere di conoscere l’esito dei test al quale il Cittadella si è sottoposto in mattinata in seguito ad alcuni casi sospetti nel gruppo squadra, la gara fra la Reggina e i veneti si giocherà alle 21,30 invece che alle 14".

I veneti, infatti, hanno ottenuto un'ulteriore possibilità di verifica delle condizioni del gruppo squadra con un nuovo ciclo di tamponi, di cui a breve si conoscerà l'esito.