Sky Sport - Sondaggio della Juventus per Scamacca: può sostituire Vlahovic

I bianconeri prendono informazioni sull'attaccante in uscita dal West Ham che piace molto anche a Milan e Roma.

Tutti pazzi per Scamacca. Già nel mirino di Milan e soprattutto Roma, anche la Juventus sarebbe pronta a iscriversi alla corsa per l'attaccante oggi in forza al West Ham.

Secondo quanto riporta 'Sky Sport' i bianconeri nelle ultime ore avrebbero preso informazioni sulla situazione di Scamacca. Un semplice sondaggio, almeno per il momento.

Il West Ham non punta più sull'attaccante italiano ma non vuole svenderlo e soprattutto non intende cederlo in prestito, formula fin qui proposta ad esempio dalla Roma, che sarebbe peraltro la destinazione preferita da Scamacca.

La Juventus dal canto suo nel ruolo è attualmente coperta con Vlahovic, Kean e Milik. Scamacca quindi arriverebbe eventualmente solo se i bianconeri dovessero cedere il serbo, che piace a Chelsea, Bayern Monaco e PSG.