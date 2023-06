Nonostante il rinnovo automatico scattato meno di un mese fa, le parti sono al lavoro per definire l'uscita del brasiliano che piace al Galatasaray.

Lo scorso 16 maggio era scattata l'opzione di rinnovo automatico che, di fatto, prolungava il suo contratto con la Juventus fino al giugno del 2024. Tuttavia per Alex Sandro la permanenza all'ombra della Mole pare tutt'altro che scontata.

Secondo quanto riferito da 'Sky', il club bianconero starebbe trattando la risoluzione del contratto con l'entourage del terzino brasiliano, approdato in bianconero nell'estate del 2015.

In tal senso, nelle ultime ore i contatti tra le parti proseguono spediti alla ricerca della soluzione finale che possa consentire ai bianconeri di risparmiare una cifra considerevole, in termini di ingaggio, e al brasiliano di liberarsi a zero e di poter scegliere in seconda battuta la nuova destinazione che potrebbe essere il Galatasaray.

Il club turco, infatti, sarebbe disposto a soddisfare le richieste del classe 1991 per aggiungere un altro tassello alla folta colonia degli ex Serie A che attualmente militano nella squadra di Istanbul: da Icardi a Zaniolo, da Mertens a Torreira, da Muslera fino a Sergio Oliveira e Ayhan.

Con la maglia della Juventus, Alex Sandro ha giocato 309 partite ufficiali vincendo 5 Scudetti, 4 volte la Coppa Italia e 2 Supercoppe nazionali. La 2022/23 potrebbe essere l'ottava nonché ultima stagione alla corte di Madama.