Sky Sport - L'Inter pensa a Insigne: il Napoli può lasciarlo partire

Il club nerazzurro sta monitorando la situazione relativa al rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli, e i possibili sviluppi in chiave mercato.

Per Lorenzo Insigne questa sarà senz'altro un'estate da ricordare: la vittoria agli Europei con la Nazionale italiana di Roberto Mancini rappresenta, come per gli altri Azzurri, il punto più alto della sua carriera, in un periodo importante anche per il futuro.

In questi giorni l'esterno d'attacco classe '91 sta trattando il rinnovo con il Napoli, squadra a cui è legato visceralmente, per il cuore e i natali, e di cui è capitano: Insigne è alle soglie di una nuova stagione allo stadio "Diego Armando Maradona", ma l'ultima prevista dal suo contratto, in scadenza nel 2022.

Secondo quanto riporta Sky Sport, nelle ultime ore si sarebbe fatta avanti l'Inter, che sta monitorando la trattativa tra l'agente del giocatore e il Napoli, e i relativi sviluppi in chiave mercato. Qualora le operazioni per il rinnovo di Insigne non dovessero andare a buon fine, il club nerazzurro proverà a ingaggiare il fantasista già in questa sessione di mercato.

L'Inter, sempre secondo le ricostruzioni di Sky Sport, starebbe ragionando sia sulle cifre dell'affare (si parlerebbe di circa 25 milioni) che dell'ingaggio, dopo aver avviato i contatti con il giocatore.

Sarebbe l'ennesimo colpo di scena di questa sessione di mercato e di un'estate che ha visto Lorenzo Insigne festeggiare con tutti gli italiani la vittoria di un trofeo tanto ambito, quanto emozionante, e che potrebbe vedere lo stesso altrove, dopo una lunga carriera al Napoli.