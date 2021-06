Sky - L'Inter pensa a Onana per il futuro in porta

Il club nerazzurro avrebbe chiesto informazioni per André Onana, portiere camerunese dell'Ajax, in scadenza nel 2022.

L'Inter prepara un nuovo colpo rivolto al futuro: stando a quanto riportato da Sky, il club nerazzurro, a colloquio con Albert Botines per Hector Bellerin, avrebbe chiesto informazioni anche riguardo André Onana, portiere dell'Ajax e della nazionale camerunese.

La situazione di Onana è un po' particolare: lo scorso 5 febbraio, l'estremo difensore è stato squalificato per un anno per doping dalla UEFA, pur avendo quest'ultima riconosciuto l'assunzione involontaria di un medicinale della moglie. Un episodio sfortunato, in un momento in cui Onana si stava affacciando alla porta dei grandi club.

A nulla, in quel caso, è valsa l'involontarietà, dato che per la UEFA ciascun atleta deve accertarsi delle sostanze che assume. Comunque, la squalifica terminerà nel prossimo novembre (essendo stata ridotta a nove mesi), momento importante per l'Inter per tracciare le strategie del progetto tecnico legate al futuro.

L'affare, tra l'altro, sarebbe favorito dal fatto che il contratto di Onana scadrà proprio a giugno 2020, rendendolo di fatto un parametro zero: l'Inter, insomma, si gode Handanovic e riaccoglie Cordaz, ma guarda al domani, a un portiere, il classe '96, cresciuto nel Barcellona e protagonista di annate importanti con l'Ajax.