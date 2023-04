Skriniar alle prese con la lomboglutalgia: futuro incerto, il PSG osserva

Sul rientro in campo dello slovacco (operato in Francia) non ci sono certezze: in casa PSG si interrogano sulle sue condizioni fisiche.

Una decina di minuti nel finale di Porto-Inter, poi soltanto tribune: Milan Skriniar è diventato un caso, e non solo per la tormentata trattativa che alla fine non ha avuto come esito il rinnovo con la Milano nerazzurra.

Il centrale difensivo è affetto da lomboglutalgia, problema che da oltre un mese a questa parte gli sta impedendo di scendere in campo: l'allarme era scattato nel ritiro della nazionale a fine marzo, quando i medici slovacchi non hanno potuto fare altro che rispedire il giocatore in Italia.

D'accordo con l'Inter, Skriniar si è sottoposto in Francia ad un intervento chirurgico endoscopico al rachide lombare, ma non è dato ancora sapere una possibile data cerchiata in rosso sul calendario relativamente al rientro. Lo stesso Simone Inzaghi, al termine di Inter-Benfica, aveva ribadito l'assenza del suo difensore anche per il match di Empoli.

"Quando è possibile cerco di alternare i giocatori, spero di poterli avere tutti a disposizione nella prossima giornata di campionato tranne Skriniar".

Una situazione scomoda non solo per l'Inter ma anche per il PSG, che dal prossimo 1° luglio sarà ufficialmente la nuova casa di Skriniar: da Parigi continuano a monitorare con attenzione le sue condizioni, anche se in linea generale il trasferimento non appare a rischio.

Di certo c'è che Skriniar, in futuro, sosterrà dei test fisici come tutti gli altri giocatori e solo un quadro clinico piuttosto grave potrebbe insinuare più di qualche dubbio tra i dirigenti parigini, preoccupati di salvaguardare il loro investimento dopo tutti questi mesi di corte serrata.