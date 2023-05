Nervi tesi al Siviglia, Suso risponde a Mendilibar: "Non ho mai corso e non lo farò adesso"

L'attaccante risponde alle dichiarazioni del suo allenatore: "Ogni giocatore ha le proprie caratteristiche, io corro col pallone".

Brutta battuta d'arresto per il Siviglia, battuto al 'Sanchez Pizjuan' dal Girona che pochi giorni prima aveva travolto niente di meno che il Real Madrid grazie al poker di Castellanos: un k.o. che ha interrotto la striscia positiva degli andalusi, balzati all'undicesimo posto dopo aver galleggiato ai margini della zona retrocessione.

L'arrivo in panchina di José Luis Mendilibar ha offerto il cambio di marcia sperato: se la situazione in Liga pare essersi assestata, per il Siviglia c'è anche l'opportunità di chiudere la stagione con la vittoria del trofeo internazionale più caro a questo club, e cioè l'Europa League.

In attesa della doppia sfida contro la Juventus in semifinale, in casa Siviglia bisogna però registrare qualche nervo teso: protagonista Suso che, un paio di settimane fa, era stato punzecchiato da Mendilibar in merito alla sua scarsa propensione alla corsa sulla fascia destra. Intervistato da 'Onda Cero', l'ex Milan ha replicato all'allenatore.

"Abbiamo parlato e gli ho detto che quelle parole non mi piacevano perché, ad essere onesto, io non ho mai corso. E non lo farò adesso. Corro con la palla, non posso correre come fa Fernando. Ognuno ha le sue caratteristiche".

Suso ha poi aggiunto di essersi già chiarito con Mendilibar.

"Sicuramente ha detto quelle parole per motivare. E' un brav'uomo, è tutto sistemato".