Siviglia-Roma infuocato: l'UEFA apre un procedimento contro Mourinho

L'UEFA ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti di Mourinho per l'utilizzo di un linguaggio offensivo contro un ufficiale di gara.

Rischia di portarsi dietro diversi strascichi la finale di Europa League tra Siviglia e Roma, vinta dagli andalusi ai calci di rigore dopo l'1-1 maturato nei tempi regolamentari e supplementari.

Abbiamo già ampiamente parlato dei disordini avvenuti nel post-partita e degli insulti ricevuti dall'arbitro inglese Taylor, la cui direzione di gara è finita nel mirino del tifo giallorosso per alcune scelte che non sono affatto andate giù: ora è l'UEFA a muoversi per fare chiarezza.

Il massimo organo calcistico continentale ha infatti avviato un procedimento disciplinare a carico dei due club: nel caso della Roma, tra gli 'indagati' è finito anche José Mourinho, accusato di aver proferito insulti ad un ufficiale di gara.

Ecco il quadro delle accuse mosse alle due società, responsabili del comportamento delle rispettive tifoserie.

SIVIGLIA

Invasione del terreno di gioco

Lancio di oggetti

Accensione di fumogeni

Condotta impropria della squadra

ROMA

Lancio di oggetti

Accensione di fumogeni

Atti di danneggiamento

Disturbo della folla

Condotta impropria della squadra

Linguaggio insultante/offensivo nei confronti di un ufficiale di gara (José Mourinho)

Mourinho ha avuto uno scontro verbale con Taylor poco prima di lasciare la 'Puskas Arena' di Budapest col pullman della Roma, alla presenza anche del designatore UEFA Roberto Rosetti.