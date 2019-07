Siviglia, preso Fernando dal Galatasaray: venerdì le visite mediche

L'ottavo rinforzo di Monchi al Siviglia è il brasiliano Fernando, centrocampista del Galatasaray: firmerà un triennale. Ai turchi 4 milioni.

Otto rinforzi quando, tecnicamente, il calciomercato è iniziato appena da una decina di giorni. Monchi si (ri)presenta in grande stile al e conclude un'altra operazione in entrata: dal è in arrivo l'ex City Fernando.

32 anni tra un paio di settimane, Fernando è dunque pronto a sbarcare in . Secondo la stampa spagnola dovrebbe arrivare a Siviglia poco dopo la mezzanotte. Nella giornata di domani sono in programma le visite mediche, che precederanno firma e ufficialità.

Nelle casse del Galatasaray, dove Fernando milita dall'estate del 2017 proveniente dal , andranno 4 milioni di euro. Il centrocampista brasiliano, invece, firmerà un contratto triennale.

Si tratta come detto dell'ottavo acquisto messo a segno da Monchi da quando il ds ha lasciato la per far ritorno a Siviglia: prima di Fernando sono già stati ufficializzati Koundé, Dabbur, l'ex genoano e rossonero Ocampos, Diego Carlos, Joan Jordan, Reguilon e de Jong.