Siviglia-Juventus sotto osservazione: rischio di scontri tra le tifoserie

Nel 2016 alcuni tifosi bianconeri vennero aggrediti in un pub di Siviglia da un gruppo di ultras spagnoli.

Alta tensione a Siviglia, e non solo purtroppo per quanto accadrà sul campo del 'Ramon Sanchez Pjziuan'. Le autorità locali, infatti, temono possibili incidenti tra le due tifoserie.

A preoccupare è il precedente del 2016, quando Siviglia e Juventus si affrontarono nella fase a gironi di Champions League.

In quell'occasione un gruppo di ultras del Siviglia aggredì alcuni tifosi bianconeri in un pub della città andalusa con un bilancio di tre feriti, di cui uno ricoverato in terapia intensiva.

La società spagnola successivamente individuò i responsabili dell'aggressione ai supporters bianconeri ritirando nove abbonamenti allo stadio.

Al momento, fortunatamente, a Siviglia non si registrano incidenti e anche la notte della vigilia è trascorsa abbastanza tranquilla anche se non sono mancati gli sfottò e qualche momento di paura per alcuni tifosi della Juventus.

L'attenzione, però, resta altissima in vista di una sfida che decreterà la squadra finalista dell'Europa League 2022/23.