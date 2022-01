Siviglia pronto a pescare di nuovo in Italia: piace Orsolini

A gennaio 2020 toccò a Suso, un anno fa al 'Papu' Gomez: da quando Monchi è tornato a ricoprire il ruolo di direttore sportivo, le mire del Siviglia sul campionato italiano si sono fatte ancora più decise.

Il detto dice che 'non c'è due senza tre' e sembra essere adatto all'indiscrezione lanciata da 'Sky Sport' sulla società andalusa, interessata a Riccardo Orsolini.

Il giocatore del Bologna è finito sul taccuino di Monchi per far fronte agli infortuni di Lamela (spalla) e Suso (caviglia), il cui rientro è previsto rispettivamente per marzo e aprile. La formula del trasferimento sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto.

Orsolini si troverebbe improvvisamente a lottare per la vittoria della Liga (il Siviglia è a -5 dal Real Madrid e ha giocato una gara in meno) e a febbraio sarebbe impegnato nel playoff di Europa League contro la Dinamo Zagabria.

Sono tre finora le reti realizzate in stagione, di cui le ultime due consecutive contro Torino (12 dicembre) e Sassuolo (22 dicembre).