Siviglia-Barcellona 2-0: Senza Messi è un altro Barca

Boateng titolare dopo un solo allenamento e subito in campo? Gara da dimenticare per il ghanese, nuova missione rimonta per i catalani.

Senza Leo Messi non è Barcellona . Per l'ennesima volta il club blaugrana ha dimostrato che senza fuoriclasse tra i propri undici iniziali, le cose si fanno alquanto complicate. Déjà-vu degli ottavi di finale, la squadra di Valverde è stata sconfitta nell'andata di Coppa del Re. Stavolta nei quarti, contro il Siviglia .

Attiva il tuo mese gratuito su DAZN: rivedi Barcellona-Siviglia on demand

Se nel turno precedente il Levante aveva battuto il Barcellona 2-1 per poi cadere 3-0 al ritorno e dunque in tribunale, il Siviglia, oggettivamente di grado ben superiore rispetto alla squadra valenciana, mette una seria ipoteca al passaggio in semifinale. Certo, il Camp Nou è il Camp Nou, ma in questa stagione la squadra biancorossa sta mostrando grandi cose.

Turnover per Valverde, che nonostante un solo allenamento si è fidato dell'ormai ex Sassuolo, Kevin - Prince Boateng . Titolare come falso nove, il giocatore ghanese non ha certo mostrato grandi cose, in un attacco che non ha visto titolari nemmeno Coutinho e Suarez, entrati solamente dopo l'1-0 del Siviglia.

Vantaggio dei Siviglia siglato da Sarabia, abile a smarcarsi in area, anche troppo facilmente, concludendo di prima sul cross dalla sinistra di Promes. Valverde è corso ai ripari sostituendo Boateng e Malcom per Coutinho e Suarez. Risultato? 2-0 da parte dei padroni di casa.

Pique e Lenglet immobili come statue, cross rasoterra di Banega dalla sinistra e tocco sottoporta da parte di Bey Yedder (che ha esultato mostrando una maglietta a sostegno di Sala). Un goal tristemente assurdo per i tifosi del Barcellona, considerando che per l'appunto, si tratta del Barcellona. Difesa schierata, difensori birilli e raddoppio.

Messi neanche in panchina nella sfida di Siviglia, come al solito chiamato a recuperare il risultato nella sfida di ritorno. Già contro il Levante l'argentino aveva fornito un'ottima prestazione, siglando uno dei tre goal che hanno permesso al Barcellona di andare avanti in Coppa del Re.

Valverde sta provando a risparmiare Messi per Champions e Liga, ma è consapevole che nella gara di ritorno servirà per forza lui. Questa tattica di sconfitta-utilizzo di Messi per rimontare sarà utile anche questa volta? La prossima settimana la risposta.