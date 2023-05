Siparietto Giroud: si presenta all'intervista con la maglia di De Ketelaere

L'attaccante del Milan, che aveva già regalato la sua maglia ai tifosi, si è presentato ai microfoni di DAZN indossando quella del belga.

Il suo perentorio colpo di testa ha deciso la sfida dell'Allianz Stadium contro la Juventus e ha spinto il Milan alla fase a gironi della prossima Champions League.

Ancora una volta Olivier Giroud si è caricato sulle spalle i rossoneri nel momento più importante proponendosi ancora una volta come fattore decisivo e imprescindibile all'interno dello scacchiere tattico di Stefano Pioli.

L'attaccante francese si è reso poi protagonista di un simpatico siparietto dopo il triplice fischio finale quando, al momento dell'intervista a DAZN, il numero 9 rossonero si è presentato ai microfoni con la maglia di Charles De Ketelaere. Tutto vero.

Un omaggio al compagno belga? Assolutamente no. In realtà Giroud, poco prima dell'intervista, aveva regalato la propria maglia ai tifosi rossoneri presenti sugli spalti e di conseguenza ha preso in prestito quella del compagno prima di mostrarsi davanti alle telecamere per rispondere alle domande sul match nel quale, ancora una volta, si è rivelato l'uomo in più di questo Milan.