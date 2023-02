Sion, esonero 'momentaneo' per Celestini: il presidente Constantin guiderà la squadra

Il Sion di Balotelli sarà guidato dal presidente Constantin nelle prossime due partite: addio 'a tempo' al tecnico Celestini.

Clamoroso quanto è accaduto al Sion, squadra di Mario Balotelli: i biancorossi si trovano al penultimo posto della Super League svizzera con soli 22 punti, gli stessi del Winterthur fanalino di coda che, se il campionato finisse oggi, sarebbe retrocesso in seconda divisione.

La società ha dunque preso una decisione sorprendente: esonerato per un periodo pari ad una settimana il tecnico Fabio Celestini che, dal suo arrivo, ha ottenuto appena due punti in sei partite. A sostituirlo in panchina nei prossimi due impegni non sarà un altro allenatore, bensì il presidente Christian Constantin.

"L'FC Sion conferma l'assenza di Fabio Celestini per un periodo di una settimana. Nel frattempo, Christian Constantin sarà in panchina per le prossime due sfide contro il Lugano".

Di sicuro una soluzione temporanea, anche se resta da capire quale sarà l'effettivo futuro di Celestini dopo il periodo di 'sospensione': una scelta che sembra votata a dare una scossa ad un ambiente in piena crisi e alla ricerca di una vittoria che in campionato manca addirittura dal 15 ottobre 2022.

Constantin guiderà Balotelli e compagni in occasione della sfida del 1° marzo valida per la Coppa di Svizzera contro il Lugano, avversario quattro giorni più tardi anche in Super League.