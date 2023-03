Sion, Bettoni nuovo tecnico: allenerà Balotelli

La squadra svizzera ha deciso di puntare sul tecnico francese, in passato secondo di Zinedine Zidane al Real Madrid.

Il Sion ha un nuovo allenatore. Esonerato il tecnico svizzero Fabio Celestini, il club che milita nella Super League elvetica ha deciso di puntare su David Bettoni.

Si tratta del suo primo incarico da allenatore di prima squadra, dato che le sue uniche esperienze in panchina risalgono alle giovanili del Cannes.

Bettoni è stato per lungo tempo il secondo allenatore di Zinedine Zidane ai tempi del Real Madrid e insieme al connazionale ha conquistato tre Champions League consecutive.

Il Sion ha deciso dunque di affidargli l'incarico di allenatore dopo che nell'ultima sfida di campionato con il Lugano è andato in panchina il presidente Christian Constantin.

A Bettoni, che da calciatore ha militato anche in Italia con le maglie di Avezzano, Alessandria e Lucchese in Serie C, il compito di guidare Mario Balotelli, pesantemente contestato dai tifosi.

Il club svizzero si trova al penultimo posto in campionato ed è in lotta per evitare di chiudere in ultima posizione, che significherebbe play out per la retrocessione.