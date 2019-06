Sinkgraven saluta l'Ajax: va al Bayer Leverkusen, ora è ufficiale

Dopo aver vissuto un anno da favola arrivando fino in semifinale di , l' inizia a perdere i pezzi: dopo De Jong e in attesa di De Ligt, saluta i lancieri anche Daley Sinkgraven.

Il classe 1995 è ufficialmente un giocatore del , con cui ha firmato un contratto fino al 2023. Secondo il 'Telegraaf', il club tedesco ha sborsato 5 milioni di euro per il terzino sinistro.

🚨 TRANSFER NEWS 🚨



23-year-old Daley Sinkgraven joins the Werkself from Ajax on a four-year contract! #DaleyNews pic.twitter.com/bc3cBCUoqR