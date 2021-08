Simy è un giocatore della Salernitana: c'è l'annuncio ufficiale

Simy sarà anche nella prossima stagione uno dei protagonisti del campionato di Serie A. E’ ufficiale il suo trasferimento alla Salernitana.

La notizia era nell’aria da diversi giorni ormai, adesso però è arrivata anche la tanto attesa fumata bianca: Simy è un nuovo giocatore della Salernitana.

A confermare il buon esito della trattativa con il Crotone, è stato lo stesso club campano attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

Simy è un giocatore della Salernitana pic.twitter.com/F22ksES6WX — US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) August 19, 2021

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il F.C. Crotone per il trasferimento a titolo temporaneo con obbligo di riscatto dell’attaccante classe ’92 Simeon Tochukwu Nwankwo”.

Un colpo importante per la Salernitana che mette dunque a disposizione di Fabrizio Castori un attaccante che nelle ultime tre stagioni (due in Serie B ed una in A) è sempre andato in doppia cifra.

Simy è reduce dalla migliore annata della sua carriera, visto che nell’ultimo campionato di massima serie è riuscito a realizzare qualcosa come 20 reti in 38 partite.