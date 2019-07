Simone torna in panchina: allenerà in seconda serie marocchina

Chiamatelo pure il giramondo delle panchine: Marco Simone sta viaggiando parecchio negli ultimi tempi e la recente avventura in ne è la dimostrazione più lampante. Ma l'ex attaccante del ha stupito nuovamente tutti.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

E' ufficiale, infatti, l'approdo sulla panchina dello Chabab Mohammédia, club neopromosso nella Botola Maroc Telecom 2 che è il secondo livello del campionato marocchino (paragonabile alla nostra Serie B).

Former Milan player Marco Simone will coach in Morocco's second tier.



In full: https://t.co/iFNMkvFI5d pic.twitter.com/hnN49b6dsY