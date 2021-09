Simone Lo Faso riparte dalla Serie D: ha firmato con la Folgore Caratese

L'ex attaccante di Palermo, Fiorentina e Lecce ha firmato con il club brianzolo che milita al quarto livello del calcio italiano.

Una nuova avventura per Simone Lo Faso. L'attaccante italiano, classe 1998, giocherà in Serie D dopo aver firmato un accordo pluriennale con la formazione brianzola della Folgore Caratese.

Cresciuto e lanciato dal Palermo, l'ex rosanero - considerato uno dei calciatori nostrani più promettenti - ha esordito in Serie A nella stagione 2016-2017 prima di trasferirsi alla Fiorentina in prestito.

Un infortuno al perone, però, scombina i piani e a fine stagione il centravanti fa ritorno al Palermo che nel frattempo è retrocesso in B.

Da quel momento la crescita di Lo Faso si è letteralmente inceppata: prima una parentesi fugace al Lecce poi, dopo soli sei mesi, la discesa in C con il Cesena che lo prende in prestito ma in maglia bianconera giocherà soltanto tre partite.

Nel corso dell'ultima stagione ha collezionato una presenza con il Lecce in cadetteria, prima di sbarcare nuovamente in Serie C vestendo la casacca della Pistoiese: un'altra parentesi decisamente poco fortunata.

Dopo 27 presenze e 0 goal messi a referto tra i professionisti, la nuova opportunità si chiama Serie D, che del professionismo è di fatto l'anticamera. L'ennesima speranza di rilancio per l'attaccante palermitano.