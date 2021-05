Simone Inzaghi nuovo allenatore dell'Inter: firmato un biennale

Dopo la rottura con la Lazio, Simone Inzaghi ha siglato il contratto che lo legherà all'Inter. Tocca a lui raccogliere l'eredità di Conte.

Dopo la rottura con la Lazio, come evidenzia Sky, Simone Inzaghi ha firmato il contratto che lo legherà all'Inter. Arriva in tarda serata la conferma del dopo Conte in nerazzurro: biennale per l'ormai ex tecnico della Lazio, un cambio in panchina per cui manca solamente l'ufficialità.

Consumato l'addio di Conte in seguito alla vittoria dello Scudetto, Inzaghi sarà alla guida di una squadra nerazzurra che proverà a difendere il titolo di Campione d'Italia conquistato a maggio 2021. Un compito importante per l'ex attaccante, nuovamente in Champions League e con la sfida di Supercoppa Italiana contro la Juventus da affrontare.

Tanti nomi negli ultimi giorni per il dopo Conte, ma Inzaghi è sempre stato in cima alla lista: tutto il resto delle voci è stato spazzato via dopo le dichiarazioni di Lotito, che ha evidenziato di essere rimasto deluso dopo aver avuto l'ok del mister piacentino in seguito all'incontro tra i due.

Classe 1976, nelle ultime quattro stagioni Inzaghi ha portato la Lazio al quinto, ottavo, quarto e sesto posto: nel quadriennio biancoceleste vinte due Coppa Italia e una Supercoppa Italiana, quella che affronterà nuovamente nei prossimi mesi contro la Juventus.

Simone Inzaghi dovrà dunque guidare l'Inter in un quadruplo impegno, nella speranza di poter riscattare l'ultima deludente stagione europea nerazzurra con l'eliminazione dalla Champions. Da confermare invece ci sarà l'esaltante annata di Serie A, che ha chiuso l'era Juventus dopo nove titoli di fila.

Tra sabato e lunedì, presumibilmente, arriverà l'annuncio da parte dell'Inter per un nuovo cambio in panchina: dopo il biennio di Spalletti e quello di Conte, che ha portato allo Scudetto, un nuovo biennio, almeno sulla carta, con Simone Inzaghi.