Simeone e Raspadori si presentano: "Il Napoli è una prima scelta"

L'ex centravanti del Verona e l'ex Sassuolo hanno parlato nel corso della loro prima conferenza stampa da giocatori del Napoli.

Giornata di presentazioni in casa Napoli. Per la prima volta in azzurro, Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori hanno parlato in conferenza stampa.

Ha aperto l'attaccante argentino che ha spiegato quanto la maglia del Napoli sia stata la sua unica priorità in estate.

"Avevo tante possibilità, ma avevo solo una cosa in mente, venire qua. Le proposte di altre squadre erano importanti ma volevo Napoli. So che farò bene, ne sono convinto".

Gli ha fatto eco l'ex attaccante del Sassuolo, anch'esso appena approdato alla corte di Luciano Spalletti.

"Da parte mia c'è stata grande voglia di indossare questa maglia. Napoli era quello che volevo. Mi hanno voluto tanto e questo mi ha spinto a venire qui".

Osimhen è il titolare indiscutibile al centro dell'attacco, Simeone lo sa bene.

"Se posso giocare in coppia con lui? Questa è una domanda da fare a mister Spalletti. Io mi metterò a disposizione, sarà lui a decidere cosa è meglio per la squadra".

Papà Diego è entusiasta del trasferimento all'ombra del Vesuvio.

"Era molto contento e mi ha scritto un bel messaggio: tutti gli argentini, da piccoli, sognavano di giocare al Napoli per emulare Maradona. Questa per me è una cosa bellissima".

Raspadori sembra il più indicato a raccogliere l'eredità di Dries Mertens.

"E' il giocatore che, più di tutti, mi ha colpito per il suo modo di stare in campo negli ultimi anni. Per me è una grande responsabilità, sono orgoglioso dell'accostamento. Ha fatto cose eccezionali, cercherò di essere al suo livello".