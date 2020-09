Simeone positivo al coronavirus: asintomatico, è in isolamento

Anche il tecnico dell'Atletico Madrid colpito dal covid-19: a rischio la prima gara di campionato alla guida dei Colchoneros.

Nessun giocatore dell' è stato colpito dal coronavirus, a differenza di Diego Pablo Simeone. Il tecnico del club biancorosso è risultato positivo al covid-19, come annunciato dalla stessa società in una nota ufficiale. L'ex tecnico del Catania è comunque asintomatico e attualmente in quarantena.

Nonostante come abbia evidenziato l'Atletico, Simeone stia bene, il tecnico non potrà partecipare alla gara amichevole del club contro il Cadiz. Visto l'esordio in del 27 settembre, l'allenatore argentino dovrebbe essere costretto a saltare il match contro il Granada in caso di anticipo al sabato.

Se la gara dovesse giocarsi invece di domenica o lunedì, allora Simeone potrebbe essere in panchina per il rotto della cuffia. Questione che si vedrà nei prossimi giorni, ma intanto l'allenatore dell'Atletico Madrid non potrà guidare i suoi giocatori da vicino per un po'.

Dopo una stagione deludente, Simeone spera di poter riportare l'Atletico Madrid a lottare seriamente per la conquista di Liga e come in passato: la sensazione è che comunque in Europa siano tante le squadre più avanti e in Liga Real e partiranno ancora una volta avanti a tutte.