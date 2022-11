Sidi Sané debutta in Schalke-Bayern: esordio in Bundesliga contro il fratello Leroy

Il match di Gelsenkirchen tra lo Schalke 04 e il Bayern Monaco si è chiuso con il trionfo di marca bavarese, targato dalle reti di Gnabry e Choupo-Moting.

Una giornata che consolida sempre di più la leadership della squadra di Nagelsmann in vetta alla Bundesliga e allo stesso tempo complica sempre di più la situazione in casa Schalke, sempre più fanalino di coda del torneo.

L'unica nota lieta per la squadra di Reis è l'esordio assoluto in Bundesliga di Sidi Sané, nientemeno che fratello minore di Leroy, numero 10 del Bayern.

Congrats to your @Bundesliga_DE debut little bro 🙌🏾 pic.twitter.com/P11ekbvdz7