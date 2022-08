Ihattaren ai margini all'Ajax: presunte minacce dalla mafia marocchina in Olanda

Il giocatore di proprietà della Juventus avrebbe ricevuto minacce dalla mafia marocchina: è giallo in Olanda per una vicenda legata alla sua auto.

Non accenna ad arrestarsi il brutto momento personale di Mohamed Ihattaren, talento di proprietà della Juventus che però con i bianconeri non ha mai esordito.

La società torinese lo aveva ceduto in prestito alla Sampdoria, con l'esordio rimasto un miraggio: già ad ottobre 2021 era rientrato in Olanda per motivi familiari, alimentando il mistero attorno alla sua figura.

Qualche lampo di rinascita c'era stato tra le fila della squadra riserve dell'Ajax, club che lo ha acquisito in prestito con diritto di riscatto: questo bagliore di luce rischia di essere offuscato da un'altra vicenda decisamente delicata.

Il giornalista di cronaca giudiziaria John van den Heuvel, intervenuto durante il programma 'Langs de Lijn' in onda su 'NPO Radio 1', ha rivelato dettagli scottanti relativamente all'attuale situazione di Ihattaren, impegnato a seguire un programma d'allenamento individuale per rimettersi in pari coi compagni dopo aver saltato parte della preparazione estiva.

Il trequartista sarebbe stato infatti escluso dagli allenamenti collettivi per possibili rischi per la sicurezza derivanti da minacce ricevute da alcuni componenti della Mocro Maffia, ossia la mafia marocchina, da anni operativa tra Olanda e Belgio.

Secondo quanto raccolto dagli inquirenti, un noto criminale avrebbe utilizzato un'auto di proprietà di Ihattaren per dirigersi nel 'Bunker', un tribunale di alta sicurezza ad Amsterdam, dove è in corso di svolgimento il processo Marengo, sorto per far luce su omicidi e tentati omicidi.

La stessa auto è stata ritrovata poi distrutta in un incendio, probabilmente di natura dolosa: un evento che tinge ancor di più giallo l'intera vicenda.