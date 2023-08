Si è spento Idris Sanneh: il giornalista e tifoso della Juventus aveva 72 anni

Personaggio tra i più noti della televisione italiana negli anni ’90, ha incarnato la figura del tifoso-giornalista a Quelli che il calcio.

Si è spento a Brescia, all’età di 72 anni, il giornalista e noto volto televisivo Idris Sanneh.

Secondo quanto riportato da ‘Il Giornale di Brescia’, era ricoverato da alcune settimane ed i funerali verranno celebrati lunedì a Bedizzole.

Arrivato in Italia nel 1972 grazie ad una borsa di studio ottenuta all’Università per Stranieri di Perugia, ha iniziato dopo il trasferimento a Brescia una lunga carriera televisiva che l’ha poi portato, all’inizio degli anni ’90, alla ribalta nazionale.

L'articolo prosegue qui sotto

Noto tifoso della Juventus, è diventato popolare in Italia grazie alla sua partecipazione a Quelli che il calcio. Sono questi gli anni nei quali si impone come una delle figure più amate della televisione nostrana in veste di giornalista-tifoso.

Negli anni successivi si è occupato della direzione del TG multietnico su Retebrescia e nel 2005 ha preso parte al reality L’Isola dei Famosi.

Opionista sportivo per diverse reti locali, era originario del Gambia e la sua figura sarà per sempre legata non solo alla sua amata Juventus, ma anche a quel Quelli che il calcio che è ancora oggi considerata una delle trasmissioni calcistiche più importanti e celebri dell’intera storia della Rai.