Show dei fratelli Williams: si scambiano goal e assist nel 4-0 del Bilbao

I due fratelli brillano nel 4-0 del Bilbao contro l'Almeria: assist di Nico e goal di Inaki sull'1-0, ruoli invertiti in occasione del terzo goal.

L'Athletic Bilbao ha dominato l'anticipo della settima giornata di Liga, superando l'Almeria con un netto 4-0 al San Mames.

Una vittoria griffata, ancora una volta, dal magic moment dei fratelli Williams, ancora una volta assoluti protagonisti.

Al culmine della settimana che ha visto Inaki debuttare con il Ghana e Nico con la Spagna, i due fratelli sono tornati a dare spettacolo anche con il club basco.

Al 10' del primo tempo, i padroni di casa sono passati in vantaggio grazie alla splendida connessione di famiglia: cross di Nico e colpo di testa vincente di Inaki.

Sancet firma poi il 2-0, prima che al 62' lo show degli Williams si ripeta ma a ruoli invertiti: Inaki apparecchia per Nico che si presenta puntuale all'appuntamento con il 3-0.

A sei dal novantesimo è arrivato il definitivo 4-0 siglato da Veska su calcio di rigore. Punto esclamativo su una serata che proietta il Bilbao momentaneamente al secondo posto in classifica a braccetto con il Barcellona.

Uno stato di forma davvero eccellente per la squadra di Ernesto Valverde, presa per mano dai fratelli Williams. Due ragazzi che hanno scelto percorsi diversi in Nazionale, ma il cui talento rimane a completa disposizione di una piazza pronta a tornare a sognare in grande.