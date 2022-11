I fratelli Williams insieme al Bilbao, ma non a Qatar 2022: Iñaki rappresenta il Ghana, Nico la Spagna

I due fratelli che giocano nell'Athletic Bilbao sono nati in Spagna da genitori ghanesi: a Qatar 2022 rappresentano due Nazionali diverse.

Fratelli sì, compagni di club pure, ma chiamati a difendere i colori di due Paesi differenti. E' la storia degli Williams, attaccanti in forza all'Athletic Bilbao.

Iñaki e Nico, entrambi spagnoli ma nati da genitori ghanesi rifugiatisi in terra iberica per sfuggire alla guerra in Liberia. Il primo è nato proprio a Bilbao nel 1994, mentre il secondo è venuto alla luce nel 2002 a Pamplona.

A livello calcistico i due fratelli, oltre a condividere il ruolo in campo, hanno seguito un percorso dai tratti decisamente similari: entrambi, infatti, dopo aver mosso i primi passi nel settore giovanile dell'Athletic sono passati dal Baskonia - formazione satellite del club di Bilbao - prima di fare rientro a tempo pieno all'ombra del San Mames.

Tutto estremamente in sintonia (o quasi) per i due fratelli che a Qatar 2020 potrebbero però trovarsi l'uno contro l'altro, visto che hanno deciso di rappresentare Paesi differenti.

Iñaki, che possiede la cittadinanza ghanese, ha scelto infatti di giocare per il Ghana e lo scorso 23 settembre ha esordito in Nazionale maggiore nel match perso per 3-0 contro il Brasile, nonostante nel 2016 avesse debuttato anche con la Spagna nell'amichevole contro la Bosnia.

Nico, invece, ha invece optato per la Nazionale spagnola guidata da Luis Enrique, coronando un sogno.

Lo strano 'caso' degli Williams non rappresenta di certo una novità nella storia del calcio, dove già diverse coppie di fratelli hanno scelto di militare per nazionali differenti: un esempio lampante è quello dei fratelli Boateng, nati entrambi in Germania ma con origini ghanesi: Kevin Prince ha optato, appunto, per il Ghana, mentre Jerome ha sempre i difeso colori tedeschi

Lo stesso vale per gli Xhaka, nati entrambi a Basilea da genitori albanesi: Granit è diventato il capitano della Svizzera, mentre Taulant ha scelto di rappresentare il Paese d'origine dei genitori.

Nico ha già fatto il suo esordio a Qatar 2022 subentrando ad Asensio nel match di debutto della Spagna nel torneo, stravinto 7-0 contro Costa Rica.

Lo stesso farà presto anche Iñaki che è una delle stelle di prima grandezza del Ghana. Molte delle speranze delle ‘Black Stars’ di andare avanti nella competizione sono legate anche ai suoi goal e alle sue intuizioni.