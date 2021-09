Lo Sheriff Tiraspol compie un'impresa storica: battuto il Real Madrid al Bernabeu

Lo Sheriff Tiraspol conquista la vittoria al 'Santiago Bernabeu' contro il Real Madrid: la formazione moldava ha vinto 2-1 e ora guida il Gruppo D.

La squadra di un Paese che non esiste conquista il bottino pieno in casa dei 'giganti' del Real Madrid. Sembra assurdo ma è quanto accaduto questa sera al 'Santiago Bernabeu', nella capitale spagnola. A scrivere la storia con un successo che entra di diritto negli annali del calcio è lo Sheriff di Tiraspol, squadra della capitale della Repubblica Moldava di Pridnestrov'e, una nazione non riconosciuta dall'ONU ma che nel contempo non si riconosce nella Moldavia.

Dopo aver sorpreso tutti all'esordio con la vittoria per 2-0 sul più quotato Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi - che oggi ha fermato l'Inter sul pari a reti bianche a Kiev - grazie ai goal di Traore e Yansane, la squadra guidata dall'ucraino Vernydub è riuscita a compiere una clamorosa impresa: espugnare il 'Bernabeu' col risultato di 2-1.

Lo Sheriff Tiraspol riesce a fare lo sgambetto in casa al Real di Carlo Ancelotti a 19 mesi dall'ultima volta. L'ultima squadra a portare via il bottino pieno dal 'Bernabeu' era stata il Mancheter City di Pep Guardiola il 26 febbraio 2020. Poi la sconfitta contro lo Shakhtar Donetsk, ma nello stadio 'Alfredo Di Stefano' di Valdebebas durante i lavori di ristrutturazione dell'impianto principale.

La squadra moldava riesce a sorprendere il Real Madrid e passare in vantaggio al 25' con un colpo di testa di Jasurbek Yaxshiboyev. La risposta degli uomini di Ancelotti arriva nella ripresa, ed esattamente al 65', con il rigore conquistato da Vincius Jr. e trasformato da Karim Benzema. Nell'ultima parte della gara, le 'Merengues' vanno all'assalto dell'area di rigore avversaria per provare a ribaltare il risultato, ma subiscono la beffa: all'89', Sebastien Thill fulmina Cortouis con una splendida conclusione di mancino da fuori area che si infila sotto la traversa.

A sorpresa, lo Sheriff Tiraspol guida dopo 180 minuti il Gruppo D con 6 punti. La squadra moldava sale a tre lunghezze di vantaggio sul Real Madrid e addirittura a cinque dalla coppia Inter-Shakhtar Donetsk, a quota 1 dopo il pari a reti inviolate di Kiev.

Ora lo Sheriff Tiraspol non vuole fermarsi e sogna in grande. Dopo i successi contro Shakhtar e Real Madrid, la squadra moldava vuole conquistare la qualificazione agli ottavi di finale. Un risultato che a 4 turni dal termine appare molto difficile, ma che sembra più alla portata dopo la notte incredibile appena vissuta con l'impresa del 'Santiago Bernabeu'.